"О 7-й ранку будить дзвінок": у Києві викрили телефонних аферистів

У Києві активізувалися шахраї, які пропонують за гроші повернути вкрадене з квартири майно.

З одним з таких випадків зіткнулася журналістка Анастасія Струк. Вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, що дзвінок розбудив її вранці через три дні після того, як її квартиру пограбували.

"О 7:28 мене будить дзвінок. Телефонують з невідомого номера. Чоловічий голос пропонує повернути все вкрадене з квартири за гроші (хто не знав, 18.07 нашу квартиру пограбували). Чоловік пропонує мені самій назвати суму, яку я готова віддати за речі. Наїжджає на мене, що треба зустрітися вже зараз біля найближчого до мене супермаркету. Каже "ви мені гроші - я вам речі", - сказано в повідомленні.

Пізніше аферист дізнався, що зараз жінка перебуває не в Києві.

"Каже, що можемо і тут, тому що "ми їздимо по містах". Аферисти, одним словом. Приблизно з 7:40 я намагаюся зв'язатися з поліцією. Мені потрібен слідчий відділ. У мене є номери приймальні, начальника, заступника начальника. По станом на 11:00 я зробила близько 40 дзвінків. "Слідчий відділ голосує, сьогодні ж вибори", - додала Струк.

Телефонні шахраї РБК

Однак пізніше вона все ж додзвонилася до поліції і зазначила, що тепер очікує швидкого і ефективного розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь в програмі "розвитку населення" і отримати 10 тис. грн.

Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь в неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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