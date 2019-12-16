Незважаючи на санкції: у ЄС захотіли відновити співпрацю із Росією

У Європейському Союзі заговорили про можливе відновлення співпраці з Росією у низці економічних областей, щоб врівноважити надмірний вплив Китаю.

"Ми спостерігаємо за відносинами Росії та Китаю у рамках тієї логіки, що ми всі стали уважніше придивлятися до Китаю останніми роками на тлі підйому цієї країни на світовій арені і зростання її економічного впливу", – повідомив посол ЄС у РФ Маркус Едерер у інтерв'ю "Известиям".

Водночас, за його словами, Росія зробила свій поворот до Китаю відносно пізно.

"Наведу загальні цифри. Для Євросоюзу Китай – другий найбільший торговий партнер, а ми для них (як і для Росії) – перший. Торгівля Євросоюзу з Росією втричі перевищує обсяг російсько-китайської торгівлі. А якщо подивитися на прямі іноземні інвестиції, то обсяг накопичених інвестицій ЄС у Росії становить €200 млрд, а Китаю – €3 млрд", – резюмував Едерер.

В Європейському Союзі заговорили про можливе відновлення співпраці з Росією в низці економічних областей

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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