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16 грудня • оновлено в 14:31
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Незважаючи на санкції: у ЄС захотіли відновити співпрацю із Росією

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У Європейському Союзі заговорили про можливе відновлення співпраці з Росією у низці економічних областей, щоб врівноважити надмірний вплив Китаю.

"Ми спостерігаємо за відносинами Росії та Китаю у рамках тієї логіки, що ми всі стали уважніше придивлятися до Китаю останніми роками на тлі підйому цієї країни на світовій арені і зростання її економічного впливу", – повідомив посол ЄС у РФ Маркус Едерер у інтерв'ю "Известиям".

Водночас, за його словами, Росія зробила свій поворот до Китаю відносно пізно.

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"Наведу загальні цифри. Для Євросоюзу Китай – другий найбільший торговий партнер, а ми для них (як і для Росії) – перший. Торгівля Євросоюзу з Росією втричі перевищує обсяг російсько-китайської торгівлі. А якщо подивитися на прямі іноземні інвестиції, то обсяг накопичених інвестицій ЄС у Росії становить €200 млрд, а Китаю – €3 млрд", – резюмував Едерер.

В Європейському Союзі заговорили про можливе відновлення співпраці з Росією в низці економічних областей

В Європейському Союзі заговорили про можливе відновлення співпраці з Росією в низці економічних областей

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А разрешение у украинцев спросили?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У ЕС есть повод для беспокойства: Видимо они прочли вот это: https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings Что и повергло их в шок.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
козли
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