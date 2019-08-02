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Незважаючи на санкції США: оператор "Північного потоку-2" пообіцяв добудувати газопровід

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Оператор газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ до Європи в обхід України, має намір завершити його прокладку.

Роботи триватимуть, незважаючи на загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів, передає Deutsche Welle.

"Більше тисячі компаній із 25 держав орієнтовані на доведення проекту до кінця", – йдеться у заяві Nord Stream 2 AG.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

Nord Stream 2 AG має намір завершити прокладку газопроводу, незважаючи на загрозу санкцій з боку США

Nord Stream 2 AG має намір завершити прокладку газопроводу, незважаючи на загрозу санкцій з боку США

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Semenov Igor
Semenov Igor
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