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Незаконне збагачення: в Раді запропонували прибрати лазівку для корупціонерів

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Конституційний суд України, скасувавши статтю Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення, може перекреслити всю роботу антикорупційних органів за попередні 5 років.

Про це заявив в ефірі ObozTV позафракційний народний депутат України, член парламентського комітету з боротьби з корупцією Віктор Чумак. Нардеп пояснив, які заходи може вжити Верховна Рада, щоб десятки кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення не були закриті.

За його словами, президент подав законопроект, який відновлює дію статті КК, але "зовсім не відновлює можливість застосування покарання за незаконне збагачення за час до прийняття рішення Конституційного суду".

Нардеп заявив, що рішення КСУ "є останнім кроком, щоб нівелювати всю роботу антикорупційних органів за попередні 5 років перед запуском антикорупційного суду".

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"Це страх. Там 65 проваджень щодо незаконного збагачення, з яких 30 проти народних депутатів, проти адміністрації президента, генерального прокурора", – наголосив депутат.

На думку Чумака, проблему міг би вирішити альтернативний законопроект, де незаконне збагачення визнано "злочином, що триває в часі".

"Ми визнаємо незаконне збагачення злочином, що триває. Злочини можуть бути завершеними, незавершеними і тими, що тривають у часі. Якщо визнати злочин таким, що триває в часі, а фактом злочину є володіння активами, які були здобуті незаконним шляхом або здобуті внаслідок неправомірних дій посадової особи, тоді не має значення рішення Конституційного суду", – пояснив він.

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"Норма, яку ми подаємо, вирішує це питання – ці справи можна відновити, і вони триватимуть. А в президентському законі – ні. 5 років роботи НАБУ – коту під хвіст", – наголосив він.

Також Чумак пояснив, чому стаття КК про незаконне збагачення жодного разу не була застосована за весь час дії з 2015 року.

"Питання дуже просте – суди тягнули. Застосувавши її і створивши юридичний прецедент покарання, не буде потім "відмазки", що ми не можемо її застосовувати. Вони чекали до того часу, поки Конституційний суд не ухвалив рішення, яким скасував можливість притягнення кого б то не було за цією статтею до відповідальності", – заявив депутат.

Незаконне збагачення: в Раді запропонували прибрати лазівку для корупціонерів

ibc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБоротьба з корупцією в Україні
Особа
Віктор Чумак
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд УкраїниВерховна Рада України
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