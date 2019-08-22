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"Немає 170 тисяч? Конфіскація!" МВС попередило "євробляхерів" про жорсткі санкції

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Якщо власники автомобілів з іноземною реєстрацією (т.зв. "євроблях") будуть не в змозі сплатити штраф, їхній транспортний засіб можуть конфіскувати.

"Якщо немає 170 тисяч грн (штраф за перевищення терміну розмитнення на 30 діб і більше. – Ред.), але є транспортний засіб – митниця може розглядати його конфіскацію", – попередив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі ObozTV.

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Представник МВС повідомив, що митники та поліція вже підготувалися до введення штрафних санкцій, які, згідно із законом, почали діяти з 22 серпня.

"Але є деякі нюанси, які потрібно довести до логічного завершення – наприклад, передачу даних", – уточнив він.

Мартиненко визнав, що суми штрафів "дійсно величезні".

"Затримка (оформлення "євроблях". – Ред.) більше ніж на 30 днів призводить до штрафу 170 тисяч грн або конфіскації цього транспортного засобу. Думаю, митниця тут варіюватиме між 170 тисяч і конфіскацією", – зазначив радник міністра.

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Він також звернув увагу на штраф за використання автомобіля з єврономерами в комерційних цілях.

"У нас багато таксі з шашечками катаються – це вже комерційні цілі. І тягне за собою штраф аж в 34 тисячі грн", – нагадав Мартиненко.

Нагадаємо, які ще штрафи загрожують "євробляхерам":

  • за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;

  • повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

  • якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

  • від 1 до 10 діб – 340 грн;

  • від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

  • від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

  • від 30 діб – 170 000 грн.

"Євробляхерів" все ж таки почнуть штрафувати

"Євробляхерів" все ж таки почнуть штрафувати

Facebook.com / "Авто Євро Сила"

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Тема
Авто на єврономерах
Особа
Володимир Мартиненко
Місце
Україна
Теги
авто штрафы Міністерство внутрішніх справ України розмитнення Державна фіскальна служба України конфіскація
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