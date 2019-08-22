"Немає 170 тисяч? Конфіскація!" МВС попередило "євробляхерів" про жорсткі санкції

Якщо власники автомобілів з іноземною реєстрацією (т.зв. "євроблях") будуть не в змозі сплатити штраф, їхній транспортний засіб можуть конфіскувати.
"Якщо немає 170 тисяч грн (штраф за перевищення терміну розмитнення на 30 діб і більше. – Ред.), але є транспортний засіб – митниця може розглядати його конфіскацію", – попередив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі ObozTV.
Представник МВС повідомив, що митники та поліція вже підготувалися до введення штрафних санкцій, які, згідно із законом, почали діяти з 22 серпня.
"Але є деякі нюанси, які потрібно довести до логічного завершення – наприклад, передачу даних", – уточнив він.
Мартиненко визнав, що суми штрафів "дійсно величезні".
"Затримка (оформлення "євроблях". – Ред.) більше ніж на 30 днів призводить до штрафу 170 тисяч грн або конфіскації цього транспортного засобу. Думаю, митниця тут варіюватиме між 170 тисяч і конфіскацією", – зазначив радник міністра.
Він також звернув увагу на штраф за використання автомобіля з єврономерами в комерційних цілях.
"У нас багато таксі з шашечками катаються – це вже комерційні цілі. І тягне за собою штраф аж в 34 тисячі грн", – нагадав Мартиненко.
Нагадаємо, які ще штрафи загрожують "євробляхерам":
за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;
повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;
якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;
від 1 до 10 діб – 340 грн;
від 10 до 20 діб – 8 500 грн;
від 20 до 30 діб – 85 000 грн;
від 30 діб – 170 000 грн.
"Євробляхерів" все ж таки почнуть штрафувати
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Як писав OBOZREVATEL:
21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.
При цьому "євробляхерів" попередили, що така відстрочка буде останньою.
Однак новий документ тільки розробляється. Ухвалити його має Верховна Рада IX скликання після того, як розпочне свою роботу. За старим законом штрафи мали ввести ще в травні, але ухвалили відстрочку на три місяці, яка закінчилася 22 серпня.
Державна фіскальна служба України оголосила, що 22 серпня санкції набули чинності.
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