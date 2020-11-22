Нефьодов заявив, що РРО вкрай необхідні
До кінця поточного року парламент може ухвалити рішення про відтермінування строку запровадження касових апаратів
Протест проти запровадження РРО слід розділяти, сказав Максим Нефьодов
Касові апарати (РРО) є "абсолютно необхідними" для економіки країни, втім, враховуючи епідемію коронавірусу.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України в 2015-2019 роках, ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов. "Частина глядачів захочуть кидати в мене камінням, але я все-таки стою на позиції того, що касові апарати в довгостроковій перспективі абсолютно необхідні для економіки", – заявив він.
"Ми маємо контролювати обороти бізнесу, ми маємо простежувати ланцюжок руху товарів. У нас айфони не мають в’їжджати через кордон, потім перетворюватися на зелений горошок, а потім знову продаватися як айфони", – наголосив ексчиновник.
Коментуючи протест підприємців проти запровадження РРО для малого бізнесу, він зауважив: "Я б розділяв протест на реальний і протест тих людей, які, наприклад, хочуть скасувати касові апарати для продажу ювелірних виробів. Це вже звучить якось дуже дивно і явно не відповідає інтересам будь-яких чесних платників податків".
Разом з тим Нефьодов наголосив, що Верховній Раді слід зважати на форс-мажорні обставини, на пандемію коронавірусу. "Було б логічно підтримати бізнес, особливо найменший, в цій ситуації і дати якийсь додатковий перехідний період", – сказав він.
"Я сподіваюся, що до кінця року Верховна Рада збереться з силами і ухвалить компромісний законопроєкт, який переносить введення РРО, принаймні, на півроку для неризикових категорій бізнесу", – сказав він.
"Це логічний крок. До того ж це дасть Державній податковій службі більше часу як на навчання підприємців, так і на те, аби відполірувати і зробити максимально зручним інтерфейс безкоштовних програм, які можна завантажити з сайту податкової, які і виконують функції електронних РРО", – резюмував Нефьодов.
Як писав OBOZREVATEL, 17 листопада Верховна Рада не підтримала законопроєкт 4313-Д, що передбачав відтермінування обов’язкового використання РРО на 1 рік. 3 листопада під стінами парламенту зібрався мітинг – представники малого бізнесу вимагали ухвалити саме це рішення.