Нефьодов заявив, що РРО вкрай необхідні

Касові апарати (РРО) є "абсолютно необхідними" для економіки країни, втім, враховуючи епідемію коронавірусу.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України в 2015-2019 роках, ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов. "Частина глядачів захочуть кидати в мене камінням, але я все-таки стою на позиції того, що касові апарати в довгостроковій перспективі абсолютно необхідні для економіки", – заявив він.

"Ми маємо контролювати обороти бізнесу, ми маємо простежувати ланцюжок руху товарів. У нас айфони не мають в’їжджати через кордон, потім перетворюватися на зелений горошок, а потім знову продаватися як айфони", – наголосив ексчиновник.

Коментуючи протест підприємців проти запровадження РРО для малого бізнесу, він зауважив: "Я б розділяв протест на реальний і протест тих людей, які, наприклад, хочуть скасувати касові апарати для продажу ювелірних виробів. Це вже звучить якось дуже дивно і явно не відповідає інтересам будь-яких чесних платників податків".

Разом з тим Нефьодов наголосив, що Верховній Раді слід зважати на форс-мажорні обставини, на пандемію коронавірусу. "Було б логічно підтримати бізнес, особливо найменший, в цій ситуації і дати якийсь додатковий перехідний період", – сказав він.

"Я сподіваюся, що до кінця року Верховна Рада збереться з силами і ухвалить компромісний законопроєкт, який переносить введення РРО, принаймні, на півроку для неризикових категорій бізнесу", – сказав він.

"Це логічний крок. До того ж це дасть Державній податковій службі більше часу як на навчання підприємців, так і на те, аби відполірувати і зробити максимально зручним інтерфейс безкоштовних програм, які можна завантажити з сайту податкової, які і виконують функції електронних РРО", – резюмував Нефьодов.

Як писав OBOZREVATEL, 17 листопада Верховна Рада не підтримала законопроєкт 4313-Д, що передбачав відтермінування обов’язкового використання РРО на 1 рік. 3 листопада під стінами парламенту зібрався мітинг – представники малого бізнесу вимагали ухвалити саме це рішення.