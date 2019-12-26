"Не залишилося жодного": у Авакова відрапортували про закриття всіх гральних закладів

В Україні закрили 5,3 тисячі гральних закладів та конфіскували майже 4,5 тисяч одиниць обладнання приблизно на 51 мільйон гривень.

Водночас було відкрито 250 кримінальних проваджень за фактом заняття гральним бізнесом. Про це повідомив голова громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі "Громадського радіо".

"Донедавна в Україні діяла постанова уряду, яка дозволяла займатися лотерейною діяльністю – продавали лотереї, електронні зокрема. А після тих настанов, які надійшли від президента, уряд скасував цю постанову, і тепер немає жодних легальних підстав, щоб займатися такою діяльністю", – зазначив Мартиненко.

За його словами, нині в країні не залишилося жодної грального закладу, який би працював.

"Їх вже немає. Всі заклади закриті. А якщо виявиться, що десь такий працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати тієї ж миті", – резюмував Мартиненко.

Раніше Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет і повторне перше читання законопроєкт №2285-д про врегулювання діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор.

Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час прийняття ставок і реєстрації виграшів у системі онлайн-моніторингу.

Також передбачається створення спеціальних гральних зон для казино і залів ігрових автоматів: для казино – території п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

Силовики конфіскували майже 4,5 тисяч одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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