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Не вірять навіть "фанати Путіна": у Криму назвали верхом цинізму "прорив" окупантів

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В анексованому Росією Криму окупанти заявили про повну модернізацію півострова протягом найближчих 5 років, чим викликали гнів у місцевих жителів.

Як ідеться в матеріалі "Крым.Реалии", незважаючи на заяви російської "влади", кримчани не відчули реального поліпшення життя.

"Поспілкувався сьогодні з кримськими журналістами. Поговорили про реалізовані в Криму проекти "Єдиної Росії". Майже три тисячі за п'ять років! Це справжній кримський прорив! Проекти різнопланові – від найбільших, таких як будівництво Кримського мосту, до самих, здавалося б, малозначущих, але, тим не менш, затребуваних. Це встановлення дитячих і спортивних майданчиків, благоустрій скверів і дворів", – розповів спікер "парламенту" Криму Володимир Константинов.

Відзначається, що проросійська активістка, одна з організаторів руху "АнтиНАТО", учасниця "кримської весни" Лариса Курашкіна вважає, що жителі півострова не відчули на собі "кримського прориву".

"Проекти керівництва "Єдиної Росії" і їхніх наближених осіб дуже видно, але ось життя простих кримчан вони ніяк не стосуються. Це, можна сказати, прорив для особливих особистостей при "Єдиній Росії", що використовують своє високе положення в своїх особистих цілях. Для них – так. П'ять років тому вони захлинаючись віщали, що "у нас буде, як у Монако". Виконали. Віщали лише про себе, як виявилося", – розповіла вона.

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Відзначається, що жодного прориву не помітили й інші активісти півострова, багато хто назвав такі слова "верхом цинізму".

Крим

Крим

ТАСС

Кримський проросійський активіст Георгій Аксьонов у коментарі виданню зазначив, що проекти в рамках російської федеральної цільової програми, які ставить собі в заслугу "кримська влада", виконані не на належному рівні. Він зазначив, що від реалізації проектів "Єдиної Росії" поліпшення рівня життя кримчан не відбулося.

"Про реалізовані проекти в кількості трьох тисяч – не вірю. Побудовані дитячі сади ставити собі в заслугу не треба – влада для того й існує, щоб будувати, упорядковувати і розвивати ввірену їй територію. У заслугу можна ставити поліпшення життя кримчан, але тут круглий нуль. Ах так, забув сказати про знищення сімферопольського молокозаводу і не тільки його", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников заявив, що проблема з відсутністю води в анексованому Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада півострова, може привести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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