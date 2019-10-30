"Не гараж!" Зеленському пояснили, чим Україна відрізняється від Apple

Президенту Володимиру Зеленському вказали на некоректність порівняння України з "компанією Apple, яка починає свій шлях у гаражі".

"Україна відрізняється від гаража. Кардинально відрізняється. Своїми людьми, талантами й потенціалом", – пояснив у ефірі ObozTV фінансовий стратег Сергій Позняк, коментуючи виступ Зеленського на інвестиційному форумі в Маріуполі 29 жовтня.

Позняк зауважив, що Україна, на відміну від Apple "на стадії гаража", існує майже три десятки років.

"Малий і середній бізнес, за нашими багаторічними дослідженнями (а ми вже майже 20 років на ринку), легко генерує рентабельність від 35% до 50%. В умовах повної відсутності уваги з боку держави. Працюють без будь-якої допомоги, самі, виживають, адаптуються... І наповнюють бюджет, між іншим", – зазначив експерт.

Фінансист додав, що хоча наша банківська система вже 10 років "лежить на боці", в Україні формується ринок небанківських фінансових установ.

"Малі підприємства, вони ризикують, у них немає такого бекграунду, як у банків. Вони формують свої капітали та фінансують той же малий і середній бізнес", – розповів Позняк.

"Потрібно починати "з голови". Реформувати ті структури, які мають забезпечувати функціонування економіки на належному рівні. Не треба починати з ФОПів", – порадив він.

Зеленський виступив на інвестиційному форумі RE:THINK в Маріуполі president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив у Маріуполі на відкритті інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine.

Зеленський запевнив, що Україна стоїть на порозі економічного прориву. Він також закликав інвесторів "не втратити свій шанс".

"Ми – Apple, яка починає свій шлях в гаражі. Ленс Армстронг, якому встановили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно приходить дуже яскравий світанок", – сказав Зеленський.

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