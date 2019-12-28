НБУ поповнив резерви на $7,93 млрд: з'ясувалися подробиці

У 2019 Національний банк України викупив в резерви на ринку $7,9 млрд, з яких $1,5 млрд – в кінці грудня.

Так, на міжбанківському валютному ринку НБУ придбав $8,46 млрд і продав $0,53 млрд, поповнивши резерви на $7,93 млрд, сказано в повідомленні установи.

Рекордний обсяг валюти був придбаний в останній тиждень року – $1,56 млрд, у тому числі $730 млн – валютному аукціоні, який був першим з листопада 2018 року.

Також НБУ в кінці року вперше з жовтня провів інтервенції на підтримку гривні, продавши $50 млн.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$, в 2020 році гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

При цьому курс долара 28 грудня злетів до 23,68 грн/$, тоді як ще у 20-х числах американську валюту можна було купити менш ніж за 23 грн.

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