НАЗК перенесло перевірки декларацій Порошенка та інших топ-чиновників

Національне агентство з попередження корупції не встигло перевірити декларації вищих посадових осіб за 2015 - 2017 роки.

"Прийнято рішення про продовження терміну перевірки 33-х суб'єктів декларування та про результати здійснення повної перевірки щодо 10-ти осіб", - повідомила прес-служба відомства.

Як зазначає "Народна правда", мова йде про президента Петра Порошенка, міністрів Арсена Авакова, Лілію Гриневич, Ігоря Жданова, Геннадія Зубка, Тараса Кутового, Ігоря Насалика, Юрія Стеця, Володимира Омеляна, Євгена Нищука, Степана Полторока, генпрокурора Юрія Луценка, очільників НАБУ та САП Артема Ситника та Назара Холодницького, екс-голови Нацбанку Якова Смолія, голови РНБО Олександра Турчинова та інших.

НАЗК продовжило перевірку ще на місяць. У свою чергу, в порядку денному немає інформації про шестьох посадовців. Термін закінчується 10 травня.

До них відносяться: віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і глава Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАЗК пообіцяли перевірити декларації 12 чиновників, суддів і народних депутатів.