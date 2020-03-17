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17 березня • оновлено в 10:46
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Нацбанк заявив про нестачу доларів в Україні і назвав причину

6.3т
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В Україні в останні дні спостерігаються ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків внаслідок закриття кордонів через спалах коронавірусу.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомив Національний банк України.

"Через припинення авіаперевезень і закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. З огляду на карантинні заходи, введені країнами світу і Україною, Національний банк разом із банками вирішує зазначену проблему", – йдеться у повідомленні регулятора.

Також НБУ зазначає, що на коррахунках банків зосереджено $8 млрд безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переводити валюту на власні рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гривневі банкноти знезаражуватимуться, вони два тижні перебуватимуть у спеціальних сховищах, щоби працівники Національного банку України не постраждали через епідемію коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
національний банк України євро долар операції з валютою
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Бульба Остап
Бульба Остап
"Росія- це вам не Україна, а країна безмежних можливостей" - подумал коронавірус
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Xpювнa - второй космонавт Украины
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Хрювна - второй космонавт Украины.
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3
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