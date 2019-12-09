"Насідав і кричав поверніть гроші": в Україні придумали нову цинічну схему шахрайства

В Україні з'явився новий вид шахрайства – довірливих громадян чекають біля банкоматів і обманом змушують віддавати нібито вкрадені гроші.

Один із таких випадків трапився з мешканкою Києва. Літня жінка пішла до банкомату біля торгового центру зняти пенсію, йдеться в публікації OBOZREVATEL.

"Мама збиралася купити подарунки до Нового року, накопичила на картці кілька тисяч. Біля банкомату стояло людини три. Коли настала її черга, вона помітила, що молодик, який знімав гроші перед нею, забув карту. Вона покликала його, він вже відійшов на кілька метрів. Він крикнув їй, щоб вона витягла картку, а то банкомат її зараз проковтне. Мама так і зробила", – повідомила Вікторія Паномарчук.

Одразу після цього чоловік почав кричати, що пенсіонерка зняла гроші з його карти. Також на місці з'явилася жінка, яка стояла неподалік і "все бачила".

"Ця нібито очевидиця почала звинувачувати маму, що вона знімала гроші з картки, вона бачила, як мама засунула собі якісь купюри. Цей молодик теж насідав, кричав, що він перевірив баланс на телефоні, зникло 500 грн, і він викликає поліцію. Мовляв, на картці залишилися ваші відбитки. Мама була настільки приголомшена, що через п'ять хвилин просто дістала 500 грн з гаманця й віддала. Хлопець одразу ж зник, а ця жінка ще продовжувала звинувачувати маму", – зазначила Вікторія.

У такій ситуації адвокати радять ніколи не давати гроші шахраям, а відразу викликати поліцію. Також рекомендується взагалі не чіпати чужі банківські карти, навіть якщо власник просить їх дістати.

Довірливих українців чекають біля банкоматів і обманом змушують віддавати нібито вкрадені гроші

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як захистити себе від шахраїв.

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