На вихідних в Україні подешевшав долар: новий курс

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 грн.

Як йдеться в даних регулятора, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,98 гривні (на 12 липня - 29,12 гривні).

При цьому в банках долар знизився на 1 копійку у продажу і встановився на позначці в 26,10 грн/$.

Варто відзначити, що гривня також трохи зміцнилася по відношенню до євро - європейська валюта подешевшала на 1 копійку – до 29,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в п'ятницю, 12 липня, виріс на 6 копійок.

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