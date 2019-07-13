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На вихідних в Україні подешевшав долар: новий курс

3.3т Читати матеріал російською

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 грн.

Як йдеться в даних регулятора, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,98 гривні (на 12 липня - 29,12 гривні).

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При цьому в банках долар знизився на 1 копійку у продажу і встановився на позначці в 26,10 грн/$.

Варто відзначити, що гривня також трохи зміцнилася по відношенню до євро - європейська валюта подешевшала на 1 копійку – до 29,4 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в п'ятницю, 12 липня, виріс на 6 копійок.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня євро
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