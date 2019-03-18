МВФ звернувся до України через скасування покарання за незаконне збагачення

Міжнародний валютний фонд, посол США і глава представництва Європейського Союзу в Україні звернулися до профільного комітету Верховної Ради з листом, у якому просять відкласти розгляд усіх 13 законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

"Просять відкласти розгляд всіх законопроектів, тому що вони недосконалі, в тому числі й президентський", – заявив глава комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Зміни в ст. 368-2 КК про незаконне збагачення з'явилися у 2015 році. Відповідний законопроект парламент прийняв у цілому в лютому 2018 року. Він став одним із законопроектів у пакеті антикорупційних ініціатив і був умовою для лібералізації візового режиму з ЄС, а також продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи – нині зареєстровані 12 законопроектів від парламентарів.

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