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14 квітня • оновлено в 15:42
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МВФ пробачив борги низці країн через коронавірус: Україна не потрапила до списку

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Міжнародний валютний фонд у зв'язку з епідемією коронавірусу полегшить борговий тягар для 25 найбідніших країн світу, однак Україна до цього списку не потрапила.

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Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє сайт фонду.

Як стало відомо, найбільш уразливим державам нададуть гранти, за допомогою яких вони зможуть розрахуватися за боргами перед МВФ і більше витрачати на боротьбу з коронавірусом.

Ілюстрація

Ілюстрація

Йдеться про Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гамбію, Гвінею, Гвінею-Бісау, Коморські острови, Ємен, Демократичну Республіку Конго, Ліберію, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанду, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові острови, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканську Республіку і Чад.

"Я рада повідомити, що сьогодні наш Виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ в рамках переглянутого механізму МВФ - Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф", - сказала Георгієва.

Уточнюється, що загальна сума грантової допомоги становить $500 млн. Вона була сформована спеціальними внесками Великобританії, Китаю і Японії.

"Я закликаю інших донорів надати нам допомогу в поповненні ресурсів Трастового фонду і в подальшому підвищенні нашої здатності надавати додаткове полегшення тягаря заборгованості протягом двох років нашим бідним державам-членам", - заявила глава фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Коронавірус
Особа
Крісталіна Георгієва
Тег
МВФ
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
ПХАХАХА))))) Земелькой отдавать будете и кyрвами укроинскими!)))))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
гордились бы нерабы - не входите в число "беднейших")
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Економіка

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