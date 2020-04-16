МВФ потроїть суми кредитів для бідних країн

Міжнародний валютний фонд розраховує потроїти обсяги пільгового кредитування бідних країн до більш ніж 18 мільярдів доларів, щоб допомогти їм відреагувати на пандемію коронавірусу.
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Про це заявила в середу, 15 квітня, керуючий директор організації Крісталіна Георгієва, передає Reuters.
"У нас є повна підтримка членів фонду в тому, щоб збільшити можливості МВФ для пільгового фінансування. Наша мета – потроїти то, що ми робимо для цих країн", – сказала вона на брифінгу.
Пільгові кредити зазвичай пропонують умови, вигідніші ніж тим, які доступні на ринку.
Ілюстрація
Раніше Георгієва виступила із заявою на зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн "Великої двадцятки", в якій повідомила, що МВФ "терміново шукає 18 мільярдів доларів нових кредитних ресурсів для Фонду скорочення бідності і зростання і, ймовірно, також потребуватиме не менше 1,8 мільярда доларів у вигляді субсидій".
Георгієва підкреслила безпрецедентний характер кризи, зазначивши, що 102 з 189 країн-членів МВФ проявили інтерес або офіційно запросили допомогу Фонду для боротьби з цією хворобою.
Директор-розпорядник закликала держави-донори МВФ більш активно допомагати ринкам, що розвиваються, які найсильніше постраждали від кризи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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