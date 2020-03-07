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7 березня • оновлено в 04:57
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Муждабаев озвучив катастрофічні наслідки подачі води в Крим

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Журналіст Айдер Муждабаев заявив, що будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам (вона в першу чергу потрібна військовим частинам на півночі Криму) закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос.

"З боку суспільства ніхто на це просто так дивитися не буде. Мабуть, Шмигаль-Арахамія десь проспали 2015-й рік, коли була громадянська блокада Криму і припинення – саме силами громадянського суспільства – всіх комерційних зв'язків з окупантами", – повідомив журналіст у блозі OBOZREVATEL.

Він нагадав, що були перекриті три дороги, якими в Крим йшли сотні фур з їжею, товарами, будматеріалами.

"Я не уявляю собі нашу армію, Національну гвардію і поліцію, де служать люди, які захищали Україну на війні, служать і бійці, офіцери з Криму, як вони будуть охороняти цей канал і воду для окупантів? Це призведе до системної внутрішньополітичної кризи, деталі якої я передбачити не беруся, але наслідки – очевидні", – підкреслив Муждабаев.

"Подивимося, як в умовах жорсткого російського пресингу, шантажу поведе себе наша влада. Але як поведуть себе наші люди, яким не все одно, чи віддавати Крим і кримчан у вічне російське рабство, я дуже чітко собі уявляю", – резюмував він.

Муждабаев заявив, що будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос

Муждабаев заявив, що будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

  • Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

  • "В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

  • "Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим
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