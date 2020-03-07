Муждабаев озвучив катастрофічні наслідки подачі води в Крим

Журналіст Айдер Муждабаев заявив, що будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам (вона в першу чергу потрібна військовим частинам на півночі Криму) закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос.

"З боку суспільства ніхто на це просто так дивитися не буде. Мабуть, Шмигаль-Арахамія десь проспали 2015-й рік, коли була громадянська блокада Криму і припинення – саме силами громадянського суспільства – всіх комерційних зв'язків з окупантами", – повідомив журналіст у блозі OBOZREVATEL.

Він нагадав, що були перекриті три дороги, якими в Крим йшли сотні фур з їжею, товарами, будматеріалами.

"Я не уявляю собі нашу армію, Національну гвардію і поліцію, де служать люди, які захищали Україну на війні, служать і бійці, офіцери з Криму, як вони будуть охороняти цей канал і воду для окупантів? Це призведе до системної внутрішньополітичної кризи, деталі якої я передбачити не беруся, але наслідки – очевидні", – підкреслив Муждабаев.

"Подивимося, як в умовах жорсткого російського пресингу, шантажу поведе себе наша влада. Але як поведуть себе наші люди, яким не все одно, чи віддавати Крим і кримчан у вічне російське рабство, я дуже чітко собі уявляю", – резюмував він.

Муждабаев заявив, що будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

"В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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