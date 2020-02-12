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12 лютого • оновлено в 13:29
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"Можна і потрібно!" Кравчук виступив за продаж води в Крим

6.4т
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Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsone, відеозапис якого опублікований в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми все купуємо у Росії. І часто переплачуємо. Нічого не падає нам із неба, ми все робимо своїми руками. Можна і потрібно було розглянути це питання", – вважає Кравчук.

Леонід Крвчук

Леонід Крвчук

Водночас він зауважив, що оскільки Росія закріпила статус півострова в своєму законодавстві, то про жоден жест доброї волі не може йтися, хоча комерційні відносини й можливі.

"Час доброї волі, коли в світі існує інша система взаємин, минув", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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Andria Viktor
Andria Viktor
Все вам крымчане будет,и белка,и свисток,но в основном со,сало,салупа.
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васильевич василий
васильевич василий
С каждого хо Х ла с Украины по 1000 долларов репараций за издевательство над жителями Крыма
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Johnson Peter
Johnson Peter
Шлюха касапська. Хай морську воду п‘ють, чурки недорозвинуті
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