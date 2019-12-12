Імпорт через Білорусь: "Слуга народу" відмовилася заборонити закупівлі російської електроенергії

Верховна Рада у четвер, 12 грудня, відмовилася скасувати результати голосування за законопроєкт №2233, який передбачає заборону на імпорт електроенергії із Росії за двосторонніми договорами.

Зокрема, відповідний проєкт постанови підтримали лише 47 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ініціатором законодавчої ініціативи є депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар.

"Діючою редакцією закону про ринок електроенергії встановлені конкурентні механізми функціонування і роботи ринку. На жаль, коли хотіли внести поправки в цей закон, і запевняли, що поправками забороняють імпорт електроенергії з Росії, все це було фікцією", – заявив Бондар.

За його словами, російська електроенергія буде йти через Білорусь, оскільки положеннями законопроєкту №2233 заборона імпорту не стосується цієї країни.

Верховна Рада у четвер, 12 грудня, відмовилася скасувати результати голосування за законопроект №2233

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні законопроєкт №2233, який передбачає заборону на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами.

Головні тези законопроєкту:

заборонити продаж або постачання енергії, що імпортується з Росії, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку;

врегулювати механізм купівлі електроенергії за "зеленим" тарифом;

запобігти неконтрольоване зростання цін на електроенергію;

забезпечити теплопостачання споживачів в опалювальний період.

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