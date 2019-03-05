Mercedes-Benz і Porsche: які найдорожчі "євробляхи" розмитнили українці

В Україні найдорожчою іномаркою на єврономерах, яку розмитнили за пільговими правилами, став "кубик" Mercedes G 63 у версії знаменитого тюнінг-бюро AMG.

Такі дані наводить Державна служба статистики. Зазначається, що за час дії 50% знижки на сплату акцизного збору в Україні розмитнили 218 тис. автомобілів, сплативши понад 13,6 млрд. грн.

Майже дві третини авто (140 тис.) потрапили на територію України вже після 1 січня 2015 року, але ще до введення нових правил ввезення та перебували в країні в режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Найдорожчі розмитнені авто:

Mercedes-Benz AMG G 63 2018 року випуску. Його митна вартість становила $171,2 тис., а сума всіх виплачених під час оформлення податків і зборів перевищила 1,5 млн грн.

Porsche 971 2017 р. в. митною вартістю $148,5 тис., за який власнику довелося заплатити в скарбницю понад 1,3 млн грн.

Audi R8 2017 р. в. вартістю $137,7 тис., обійшлася на суму 1,2 млн грн. зборів.

Зазначається, що багатьом власникам дешевих "євроблях" довелося заплатити за їхнє розмитнення в декілька разів більше, ніж авто оцінили на митниці.

Audi A4 1996 року випуску митники оцінили у 6,5 тис. грн. Водночас власник змушений був заплатити податків і зборів на суму 42,2 тис. грн – у 7 разів більше, ніж коштує авто.

Volkswagen Passat 1998 р. в. вартістю 7,4 тис. грн., обійшовся власнику в 28 тис. грн. митних платежів.

BMW 320D 1998 р. в., оцінений у 8,9 тис. грн., потягнула на 43,9 тис. грн. податків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 23 лютого по 23 травня діятиме загальний режим розмитнення – за повною ставкою, передбаченою в законі. Вже з 23 травня власники нерозмитнених автомобілів будуть платити штрафи у розмірі 170 тис. грн.

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