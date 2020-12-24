Мендель заявила, що двома твітами стабілізувала інфляцію в Україні

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що 2019 року допомогла стабілізувати інфляцію в країні за допомогою двох публікацій у соціальній мережі Twitter.

Під час онлайн-зустрічі, організованої Американською торговою палатою в Україні, Мендель згадала, як 3 червня вона була призначена на посаду, а наступного дня президент поїхав із візитом до Брюсселя (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також вона розповіла, що тоді в Європейському союзі говорили про те, що Зеленський нібито проросійський президент, за яким стоїть Ігор Коломойський.

"Пам'ятаю, коли я була на перших переговорах з президентом, він розповів, що в історії з Приватбанком буде на боці народу, і Україна буде курсувати в ЄС. Мені вдалося дати два цих твіти дуже швидко. Їх підхопили майже всі іноземні ЗМІ. Пам'ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, не колосально, але гривня ослабла і після двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні", – розповіла Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прессекретарка президента України Юлія Мендель зняла на відео його фізкультперерву й опублікувала її у себе в Instagram. Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс заради фотосесії для інтерв'ю іноземному виданню.