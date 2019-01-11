Лукашенко жорстко поставив на місце Росію: з'явилася реакція Москви

Росія відповіла на погрози Білорусі про те, що Москва може втратити єдиного союзника через податковий маневр у нафтовій галузі. У МЗС РФ заявили, що не ставлять під сумнів курс на розширення стратегічної взаємодії з Мінськом.

Про цеу п'ятницю, 11 січня, заявила офіційний представник російського відомства Марія Захарова, передає Lenta.ru. Як наголосила чиновниця, Білорусь є надійним союзником і партнером Росії.

"Це закріплено, зокрема, в концепції зовнішньої політики нашої країни", — зазначила вона.

Представник МЗС РФ також висловила впевненість у тому, що в рамках Союзної держави існує багато можливостей для підвищення ефективності "даного інтеграційного формату".

Путін і Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія ухвалила рішення зробити податковий маневр у нафтовій сфері — за п'ять років знизити до нуля експортні мита і за три роки пропорційно збільшити податкове навантаження видобутку корисних копалин. В результаті значно зростуть ціни на нафту.

Маневр в РФ без компенсації коштуватиме бюджету Білорусі $300 млн у 2019 році, і щороку ці втрати зростатимуть ще на $300 млн: $600 млн — у 2020 році, $900 млн — у 2021 році тощо. Втрати бюджету виникають через скорочення експортного мита на нафту і нафтопродукти.

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