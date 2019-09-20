"Курс на 20": експерт пояснив, що буде з доларом в Україні

Економічний експерт Тарас Козак прогнозує, що гривня продовжить зміцнюватися і далі.

"Цей рік нетиповий, і дуже ймовірно, що сильної сезонної девальвації не буде. Можливо, буде несильна девальвація. Мій прогноз – 26,5 грн на кінець року", – повідомив Козак у коментарі "Сегодня".

Однак, за його словами, це базовий прогноз. Він може відрізнятися і в одну, і в іншу сторону.

"Якщо в країну як і раніше заходитимуть гроші нерезидентів і не будуть виводитися, а Нацбанк дозволятиме ревальвацію гривні і далі, долар може продовжувати дешевшати", – заявив Козак.

Експерт зазначив, що до істотного посилення гривні може призвести ухвалення закону про ринок землі і чесна приватизація

"Якщо закон дозволить купувати землю іноземцям, вони заводитимуть до України мільярди доларів і тут мінятимуть їх на гривню, щоб купити землю. Також якщо буде чесна приватизація і бізнес – іноземний та український – почне завозити гроші з-за кордону або брати дешеві кредити в іноземних банках. Приплив валюти може зрости дуже істотно", – додав Козак.

За його словами, якщо НБУ продовжуватиме таку ж політику, то українці зможуть побачити і долар по 20 грн.

"Якщо ми розумітимемо, що завтра до країни підуть ешелони доларів, то банки почнуть позбуватися доларів вже сьогодні, тому що завтра долар буде дешевше. Тобто фінансові установи відіграють на випередження, і вони позбавлятимуться від долара заздалегідь. Те ж робитимуть і громадяни. І внаслідок курс знизиться", – резюмував Козак.

До істотного посилення гривні може призвести ухвалення закону про ринок землі і чесна приватизація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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