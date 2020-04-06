Курс долара в Україні впав: скільки коштує гривня 6 квітня

В Україні НБУ знизив офіційний курс долара по відношенню до гривні на 6 квітня і встановив його на рівні 27,37 грн/$. Євро ж подешевшав до 29,56 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 6 квітня

100 доларів США – 2737 грн

100 євро – 2956 грн

До цього подорожчання було викликано цілою низкою факторів:

попит на іноземну валюту виріс в середині березня як на роздрібному, так і на міжбанківському ринках;

зростання попиту на іноземну валюту з боку банків було, серед іншого, обумовлено активізацією угод клієнтів на умовах "форвард";

завдяки зниженню ажіотажного попиту в кінці березня - початку квітня обмінний курс гривні до долара США зміцнювався.

Відзначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після прийняття Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн в найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара НБУ Скріншот

Курс євро НБУ Скріншот

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І протягом місяця українська гривня падала по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,6 грн/$, а купують по 27,2 грн/$.

Європейську валюту продають по 29,9 грн/€, а купують по 29,2 грн/€.

Курс долара і євро в банках Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,46 грн, а купують за 27,42 грн.

Євро також виріс по відношенню до гривні – в продажу коштує 29,61 грн, а в покупці – 29,57 грн.

Курс на міжбанку Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,25 грн

Продаж – 27,36 грн

Долар на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 29,2 грн

Продаж – 29,4 грн

Євро на чорному ринку Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після декількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче психологічної позначки в 27 грн/$.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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