Курс долара в Україні впав: скільки коштує гривня 6 квітня

В Україні НБУ знизив офіційний курс долара по відношенню до гривні на 6 квітня і встановив його на рівні 27,37 грн/$. Євро ж подешевшав до 29,56 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 6 квітня
100 доларів США – 2737 грн
100 євро – 2956 грн
До цього подорожчання було викликано цілою низкою факторів:
попит на іноземну валюту виріс в середині березня як на роздрібному, так і на міжбанківському ринках;
зростання попиту на іноземну валюту з боку банків було, серед іншого, обумовлено активізацією угод клієнтів на умовах "форвард";
завдяки зниженню ажіотажного попиту в кінці березня - початку квітня обмінний курс гривні до долара США зміцнювався.
Відзначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після прийняття Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн в найближчому майбутньому чекати не варто.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І протягом місяця українська гривня падала по відношенню до основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,6 грн/$, а купують по 27,2 грн/$.
Європейську валюту продають по 29,9 грн/€, а купують по 29,2 грн/€.
Курс долара і євро в банках
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Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлено.
Курс на міжбанку
Долар продають за 27,46 грн, а купують за 27,42 грн.
Євро також виріс по відношенню до гривні – в продажу коштує 29,61 грн, а в покупці – 29,57 грн.
Курс на міжбанку
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Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,25 грн
Продаж – 27,36 грн
Долар на чорному ринку
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Євро
Купівля – 29,2 грн
Продаж – 29,4 грн
Євро на чорному ринку
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Як повідомляв OBOZREVATEL, курс долара в Україні після декількох тижнів різкого зростання кардинально змінив свою траєкторію. Вже до 12 квітня, як прогнозують аналітики, валюта може опуститися нижче психологічної позначки в 27 грн/$.
29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.
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