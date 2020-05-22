Курс долара в банках наблизився до психологічної позначки

НБУ майже місяць зміцнював гривню, але потім перейшов до зниження

Курс євро небезпечно наблизився до психологічної позначки в 30 грн, а долар до 27 грн

Останні два дні долар і євро синхронно дорожчають

Офіційний курс долара 22 травня зріс на 18 копійок і встановився на позначці 26,76 грн/$. НБУ зміцнював гривні близько місяця, але в останні два дні вона істотно знизилася по відношенню до американської валюти.

Євро при цьому встановлений на позначці в 29,46 грн, що на 32 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 22 травня

100 доларів США – 2676 грн (+18 коп.)

100 євро – 2946 грн (+32 коп.)

Курс євро в Україні Скріншот

Курс долара в Україні Скріншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс в банках

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Купівля – 26,79 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

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Євро:

Купівля – 29,27 грн/€

Продаж – 29,33 грн/€

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Купівля – 26,80 грн/$

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Євро:

Купівля – 29,11 грн/€

Продаж – 29,18 грн/€

Курс долара і євро в обмінниках Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,79 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скріншот

Євро:

Купівля – 29,10 грн/€

Продаж – 29,2 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня долар і євро вперше за місяць синхронно подорожчали.

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