Курс долара в банках наблизився до психологічної позначки

Офіційний курс долара 22 травня зріс на 18 копійок і встановився на позначці 26,76 грн/$. НБУ зміцнював гривні близько місяця, але в останні два дні вона істотно знизилася по відношенню до американської валюти.
Євро при цьому встановлений на позначці в 29,46 грн, що на 32 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс НБУ на 22 травня
100 доларів США – 2676 грн (+18 коп.)
100 євро – 2946 грн (+32 коп.)
Курс євро в Україні
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Курс долара в Україні
Скріншот
Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс в банках
Долар:
Купівля – 26,79 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Курс долара в банках
Скріншот
Євро:
Купівля – 29,27 грн/€
Продаж – 29,33 грн/€
Курс євро в банках
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Курс в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,80 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,11 грн/€
Продаж – 29,18 грн/€
Курс долара і євро в обмінниках
Скріншот
Курс на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,79 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скріншот
Євро:
Купівля – 29,10 грн/€
Продаж – 29,2 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня долар і євро вперше за місяць синхронно подорожчали.
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