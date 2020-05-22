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22 травня • оновлено в 09:42
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Курс долара в банках наблизився до психологічної позначки

  • Останні два дні долар і євро синхронно дорожчають

  • Курс євро небезпечно наблизився до психологічної позначки в 30 грн, а долар до 27 грн

  • НБУ майже місяць зміцнював гривню, але потім перейшов до зниження

5.5т
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Офіційний курс долара 22 травня зріс на 18 копійок і встановився на позначці 26,76 грн/$. НБУ зміцнював гривні близько місяця, але в останні два дні вона істотно знизилася по відношенню до американської валюти.

Євро при цьому встановлений на позначці в 29,46 грн, що на 32 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 22 травня

  • 100 доларів США – 2676 грн (+18 коп.)

  • 100 євро – 2946 грн (+32 коп.)

Курс євро в Україні

Курс євро в Україні

Скріншот

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Скріншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Долар:

  • Купівля – 26,79 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скріншот

Євро:

  • Купівля – 29,27 грн/€

  • Продаж – 29,33 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скріншот

Курс в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,80 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,11 грн/€

  • Продаж – 29,18 грн/€

Курс долара і євро в обмінниках

Курс долара і євро в обмінниках

Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,79 грн/$

  • Продаж – 26,85 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скріншот

Євро:

  • Купівля – 29,10 грн/€

  • Продаж – 29,2 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня долар і євро вперше за місяць синхронно подорожчали.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня національний банк України
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