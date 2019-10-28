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28 жовтня • оновлено в 09:15
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Долар помітно подорожчав, євро пробив нову позначку: як змінився курс за вихідні

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В Україні курс долара в понеділок, 28 жовтня, виріс на 14 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,23 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках піднявся на 16 копійок і склав 28,08 грн/€.

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Долар помітно подорожчав, євро пробив нову позначку: як змінився курс за вихідні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо до долара на позначці 25,17 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,96 грн/€.

Таким чином, за вихідні європейська валюта подорожчала на 2 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
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