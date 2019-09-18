Курс долара-2020: Насіров оцінив ключовий показник держбюджету

Курс долара 28,2 грн/$, закладений в проекті державного бюджету на 2020 рік, може викликати підвищений попит на американську валюту серед українців.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив народний депутат України 8-го скликання, голова Державної фіскальної служби України (2015-2019) Роман Насіров, оцінюючи показники держбюджету-2020.

"Там курс долара закладений 28,2 грн/$, а на вулиці він 25 грн/$. Люди кажуть – це фактично інсайд, де буде курс, значить, треба йти і купувати долари зараз. Тому ми побачимо, що всі кинулися купувати долари, і той курс дійсно підскочить до 28,2 грн/$", – зазначив Насіров.

"З одного боку, чим більше курс, тим більше гривні в бюджеті. З іншого боку, коли у нас у цьому році 40% бюджету йде на погашення наших зобов'язань, більшість з них в іноземній валюті, так їх же треба купувати за гроші того ж самого бюджету. А я думаю, що і в наступному році буде плюс-мінус 40%, не менше. Тут вже як курс не рухай, половину виграв, половину втратив", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Насіров також прокоментував законопроект, який передбачає посилення контролю за фізичними особами-підприємцями (ФОП).

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