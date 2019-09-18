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18 вересня • оновлено в 10:25
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Курс долара-2020: Насіров оцінив ключовий показник держбюджету

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Курс долара 28,2 грн/$, закладений в проекті державного бюджету на 2020 рік, може викликати підвищений попит на американську валюту серед українців.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив народний депутат України 8-го скликання, голова Державної фіскальної служби України (2015-2019) Роман Насіров, оцінюючи показники держбюджету-2020.

"Там курс долара закладений 28,2 грн/$, а на вулиці він 25 грн/$. Люди кажуть – це фактично інсайд, де буде курс, значить, треба йти і купувати долари зараз. Тому ми побачимо, що всі кинулися купувати долари, і той курс дійсно підскочить до 28,2 грн/$", – зазначив Насіров.

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"З одного боку, чим більше курс, тим більше гривні в бюджеті. З іншого боку, коли у нас у цьому році 40% бюджету йде на погашення наших зобов'язань, більшість з них в іноземній валюті, так їх же треба купувати за гроші того ж самого бюджету. А я думаю, що і в наступному році буде плюс-мінус 40%, не менше. Тут вже як курс не рухай, половину виграв, половину втратив", – додав він.

Курс долара-2020: Насіров оцінив ключовий показник держбюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Насіров також прокоментував законопроект, який передбачає посилення контролю за фізичними особами-підприємцями (ФОП).

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Держбюджет-2020 Курс валют
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Теги
бюджет долар гривня
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руденко евгений
руденко евгений
он ещё не у параши?
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