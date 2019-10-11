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11 жовтня • оновлено в 13:33
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Долар пробив нову позначку: скільки коштує в банках України

19т Читати матеріал російською

В Україні курс долара в п'ятницю, 11 жовтня, знизився на 19 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,82 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас аналогічний курс євро знизився на 13 копійок і склав 27,37 грн/€.

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Долар пробив нову позначку: скільки коштує в банках України

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,53 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем, американська валюта подешевшала на 17 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 27,05 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро НБУ
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