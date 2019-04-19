Кримський міст: окупанти несподівано зібралися запустити перший потяг

В кінці літа окупанти планують запустити перший пробний поїзд по Кримському мосту.

Таким чином тестування відбудеться вже у серпні-вересні цього року, передає "Крим.Реалії".

"Перше полотно з боку Тамані і Криму по мосту прокладене. Розкрию маленьку таємницю: у серпні-вересні буде здійснено перший пробний рейс по Керченському мосту для того, щоб відрегулювати всі процеси. Початок сполучення, як і планувалося, відбудеться у грудні", — повідомив "заступник голови" Криму Михайло Селезньов.

"Директор" Кримської залізниці Олексій Гладилін сказав, що після запуску залізничної частини Керченського мосту по ньому курсуватимуть пасажирські поїзди з 11 російських міст.

Будівництво залізничної частини Керченського мосту і підходів з боку Керчі має завершитися до грудня 2019 року. Замовником проекту виступив "Росжелдор", підрядником — "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, який будує весь міст.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги розпочнеться у вересні і проходитиме у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть призвести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація обрала найбільш невдале за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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