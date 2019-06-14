НКРЕКП визнали неконституційною: суд ухвалив скандальне рішення

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Як зазначено у матеріалі "Дзеркала тижня", у справі, яка розглядалася за поданням 46 народних депутатів, КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

КС визнав, що, утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само закон не наділяє президента правом призначати і звільняти членів НКРЕКП.

НКРЕКП визнали неконституційною

Крім того, КС вирішив, що визначений законом статус НКРЕКП не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданням та повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому згідно з Конституцією закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП у систему органів виконавчої влади і управління її роботою Кабінетом Міністрів. КС із цього питання висловлював свою позицію ще у 2000 році у справі щодо конституційності Закону "Про природні монополії".

Варто зазначити, що у НКРЕКП поки не отримали офіційного підтвердження цього рішення, тому не можуть ніяк його прокоментувати.

Характерним є те, що справа про неконституційність Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" перебуває на розгляді КС з 2017 року.

Протягом 2018-2019 рр., коли головою КС був Станіслав Шевчук, розгляд цієї справи був фактично заблокований. Багато хто вважав, що таким чином КС підіграє президенту Порошенку. Дійшло до того, що низка суддів КС відкрито звинуватили тодішнього главу КС Шевчука у маніпулюванні розглядом цієї справи.

Так, у листі до своїх колег від 13 березня 2019 року судді КС М. Мельник, С. Сас та І. Сліденко вказали, що із розглядом цієї справи Шевчук вдавався до відвертих маніпуляцій і штучного затягування її розгляду, в результаті чого ця справа не розглядалася у КС понад рік (починаючи із 7 лютого 2018 року — Шевчука обрали головою КС 21 лютого 2018 року).

Розгляд цієї справи не відбувався, незважаючи на те, що суддею-доповідачем у цій справі ще 23 лютого 2018 року було підготовлено доопрацьований проект рішення, який був розданий суддям. Однак справа головою КС не включалася до порядку денного засідань, або включалася і знімалася з розгляду за його ж пропозицією або за іншими надуманими підставами.

Це дало привід суддям Мельнику, Сасу і Сліденку зробити висновок про штучне гальмування розгляду зазначеної справи, а також для обґрунтованого припущення про наявність у голови КС Шевчука особистої зацікавленості у такому гальмуванні.

Нагадаємо, з 1 квітня 2018 року Нацкомісія може встановлювати нові RAB-тарифи для обленерго. При цьому енергокомпанії мають відповідати низці критеріїв, а регулятор вирішуватиме, які обленерго отримають новий тариф, а які продовжать працювати за старою схемою "витрати+".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розрахунках НКРЕКП зазначається, що тарифи на електроенергію для українців мають бути на 49% вищими.

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