Конфіскація на Донбасі: автора скандального проекту викрили в популізмі

Законопроект про конфіскацію майна мешканців Донбасу, які добровільно отримали російські паспорти – це чистої води популізм напередодні виборів до Верховної Ради України.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV глава Громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев.

Він оцінив ініціативу позафракційного народного депутата Олега Мусія як "популістську, що розпалює ненависть між громадянами України та розколює суспільство".

"Розумію Мусія як політика. Він є соратником "Народного фронту" Яценюка (очолював МОЗ в уряді Яценюка в 2014 р. – Ред.), у яких рейтинг нижче плинтуса. Такі популістські законодавчі ініціативи, я б сказав "брудні", спрямовані винятково на підвищення свого рейтингу напередодні парламентських виборів", – впевнений Борисичев.

На його думку, у законопроекту немає жодних шансів бути ухваленим. Якщо ж це все ж таки трапиться, активіст прогнозує акції протесту в Україні і засудження з боку світової громадськості.

Борисичев наголосив, що мешканці ОРДЛО залишаються громадянами України, навіть якщо деякі з них були змушені оформити паспорти РФ для "спрощення якихось побутових моментів".

"Потрібно боротися за уми громадян України... Ми повинні зробити все, що ці громадяни – наші громадяни – були лояльно налаштовані до решти України, підконтрольної", – закликав він.

Олег Мусій Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроект №10363 авторства Олега Мусія вводить поняття "цивільної конфіскації".

Суть його полягає в тому, що українець, який проживає на території тимчасово окупованого Донбасу, в разі добровільного отримання російського паспорта визнається "зрадником". Його майно конфіскується на рахунок держави чи органів місцевого самоврядування.

Проект викликав неоднозначну реакцію не тільки в суспільстві, але і в самій Верховній Раді. Так, ідею Мусія жорстко розкритикували в профільному комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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