Контракт на $10 млн: Казахстан вирішив вести бізнес з окупантами в Криму

Найбільший оператор магістральної залізничної мережі Казахстану "Казахстан темір жоли" планує закупити стрілочні переводи у Керченського стрілочного заводу в анексованому Росією Криму.
Йдеться про контракт на суму в 10 млн доларів, який може спричинити серйозні як репутаційні, так і фінансові наслідки для казахського закупника, повідомляють джерела OBOZREVATEL.
Зокрема, окупаційна влада Криму перейменувала Керченський стрілочний завод у Керченський металургійний комплекс, і в 2017 році "націоналізувала" його на користь Росії.
На даний момент українські власники Керченського стрілочного заводу оскаржують таку "націоналізацію" у міжнародних судах.
За словами юристів, якщо така закупівля відбудеться, це суттєво погіршить взаємини України і Казахстану.
Одночасно з цим "Казахстан темір жоли" може стати співвідповідачем разом з Росією в міжнародних судах за позовами українських власників Керченського стрілочного заводу.
При цьому перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським відзначав, що його країна завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет України.
"Казахстан Темір Жоли" може стати співвідповідачем разом з Росією у міжнародних судах за позовами України
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.
У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, відповідне рішення було ухвалене автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.
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