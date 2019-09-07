"Їдуть не найбагатші": у Криму забили на сполох через туристів-жебраків

В окупованому Росією Криму, а саме в Ялті, провалився туристичний сезон нібито через високі ціни на проживання та їжу.

Про це повідомляють самі місцеві жителі та підприємці, які займаються готельним бізнесом, передає "Крим.Реалії". Відзначається, що за останні роки змінилося місто, змінився туристичний потік і побажання відпочивальників.

Тепер туристи хочуть зняти номер з підселенням і гостьову кухню замість усамітненого відпочинку і ресторану.

"Одним з найдорожчих кримських курортів залишається Сімеїз на території великої Ялти. Тут, в заповідному ялівцевому лісі з видом на море і гору Кішка, розташувався сімейний готель. Його власники – колишні одесити, які переїхали на півострів до анексії", – сказано в матеріалі.

В готелі сучасні номери з панорамними вікнами, терасою, усіма зручностями – доба проживання тут обійдеться в високий сезон 3500 рублів (приблизно 1400 грн). Господиня готелю розповіла, що туристи з материкової частини України майже забули про Крим, тепер сюди їдуть не найбагатші росіяни.

"Іноді такі цікаві питання ставлять, наприклад, запитують: "Є у вас номер з підселенням?". Тобто, туристи хочуть зняти якомога дешевше і запитують, чи можна, вони до кого-небудь підселяться і заплатять половину. І таке буває. Ну і на вулиці чи у нас туалет", – каже власниця готелю.

Для того, щоб ще більше заощадити, постояльці самі готують їжу – готельєри змушені були організувати літню кухню.

Ялтинська блогер Олена Гукова показує, як змінилося місто за час анексії. Колись популярний McDonald 's – тепер "Авто Кафе". Ціни в звичайних їдальнях на набережній блогер називає високими: скромний обід на двох коштуватиме 1000 рублів (близько 400 грн).

"Котлета свинячо-яловича – 135 рублів (54 грн), це 120 грам всього. Ну, бачите самі, куряча – 130 рублів (54 грн) – дуже дорого", – констатує блогер.

За словами жителя Ялти, в очі кидається той факт, що туристів тепер в місті дуже мало, що він пов'язав з політичною ситуацією.

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Та й відпочивальники з Росії позитивними емоціями не пашать. Пенсіонерка з Оренбурзької області Ольга – типова кримська туристка, відпочинком вона вкрай незадоволена.

"Я не бачу чогось хорошого, якихось розваг. Будинки у вас всі рихлі, низькорослі, зарплати жахливі, поїсти у вас ніде, продукти дорогі", – поділилася враженнями вона.

Туристичний сезон в Криму провалився

У власниці гостьового будинку Світлани Звіринської є пояснення, чому якість послуг в Криму не росте.

"Багато, швидше за все, опустили руки, тому що туристів стало менше, і люди не знають, чи окупляться у них нововведення. Тому з сервісом так... не у всіх виходить", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запросив президента України Володимира Зеленського на півострів.

"Приїжджайте, подивіться, що тут відбувається, поставте людям питання і запитайте, чи хочуть вони назад в Україну. Почуйте відповідь і зробіть так, як хочуть кримчани", – сказав він.

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