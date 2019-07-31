Хто очолить МВФ: названі головні кандидати

У Європейському Союзі розглядають лише трьох кандидатів на посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

Водночас Міністерство фінансів Франції, яке очолює переговори щодо кандидатів на пост голови Фонду, спочатку включило в список п'ятьох осіб, але не досягло угоди, передає UBR.

У зв'язку з цим міністр економіки Іспанії Надя Кальвін і глава Єврогрупи Маріо Сентено були викреслені зі списку.

У підсумку в числі кандидатів на сьогодні вказані головний виконавчий директор Всесвітнього банку Крісталіна Георгієва, голова центрального банку Фінляндії Оллі Рен і колишній міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум.

В той же час у МЗС Франції заявили, що рішення про виключення зі списку Кальвін і Сентено офіційно ще не ухвалено.

"Обговорення тривають", – підсумував представник голови відомства Брюно Ле Мера.

Колишній міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум

Голова центрального банку Фінляндії Оллі Рен

Головний виконавчий директор Всесвітнього банку Крісталіна Георгієва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що подала у відставку.

"Я зустрілася з виконавчою радою і підтвердила свою відставку з поста директора-розпорядника МВФ 12 вересня 2019 року", – йдеться у заяві Лагард.

Пізніше Рада з економічних та фінансових питань ЄС офіційно рекомендувала призначити Лагард на пост голови Європейського центрального банку.

Рекомендація Ради, до якої входять міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, формалізує підтримку Лагард як кандидата на цей пост.

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