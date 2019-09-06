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8 вересня • оновлено в 11:41
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Гривня увійшла у топ найміцніших валют світу

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Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік.

Зокрема українська валюта зросла до долара на 12,8%, повідомляє Експертна платформа Національного банку у Facebook.

"Єдина валюта, щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців – турецька ліра (+4%). Відповідно, неважко здогадатися, що валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами зміцнення у річному вимірі", – йдеться у повідомленні.

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При цьому у більшості країн світу із динамічними валютами зафіксований дефіцит поточних рахунків платіжних балансів.

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік

НБУ

"Зміцнення їхніх валют пов'язане з істотним припливом прямих і портфельних інвестицій або нарощуванням зовнішньої заборгованості. Серед 15 країн, чиї валюти найбільше зросли щодо долара США за останній рік, таких 9. Серед них і Україна", – заявили в НБУ.

За даними регулятора, найбільше щодо гривні послабилася валюта Венесуели (-99,9%), Судану (-64,6%), Аргентини (-38,4%), США (-11,3%) та Росії ( -8%).

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік

НБУ

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік

Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Надоже такой бред писать. На гривну все меньше и меньше можно купить покупательная способность стремится к нулю. В долларах и евро цени тоже вздетели. А обоз пишет о каких то положительних вещах. Крепкая валюта єто когда за нее можно что то придбати а нетоді коли малюють купюри по 1000 грн а дрібні гроші ликвідують да й ше таким дивним способом.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро пшеки и кляты москали пачками поидут на Украину мыть общественные туалеты и убирать навоз за свынями. Остается трохи почекать и сбудется вековая мрия украинского народа, шо бы вареники сами стрыбали в свидомый рот (за щеку)
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