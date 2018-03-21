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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Гривня під загрозою: чому курс долара може різко підскочити в Україні

12.5тЧитати новину російською

Уже через кілька місяців курс гривні в Україні може дорости до позначки 30 грн / дол. Без кредиту МВФ національна валюта ризикує опинитися перед серйозною загрозою. Надходження доларів в країну не задовольняють попит на них. І якщо втратити вагоме джерело - зовнішні кредити - доведеться або використовувати золото-валютні резерви, або допускати різку девальвацію.

"Обозреватель" розібрався, який курс долара очікувати українцям до кінця року і що вплине на стабільність національної валюти.

Чому девальвує гривня і що чекає нацвалюту

В Україні традиційно спостерігається негативне сальдо торговельного балансу. Тобто ми імпортуємо товарів і послуг більше, ніж експортуємо. А значить і витрачаємо доларів більше, ніж отримуємо. Для прикладу, за даними Держстату за січень цього року різниця між сумою, яку ми отримали, і сумою, яку витратили, склала 284,1 млн дол. Є й інші "джерела" валюти - кредити, перекази від "заробітчан", прямі інвестиції.

Останній місяць гривня показує відносну стабільність, а незначні коливання в межах кількох відсотків фактично не впливають на загальну ситуацію. При цьому економісти сходяться на думці, що вже в найближчому часом ситуація може кардинально змінитися.

Головний девальваційний чинник - ризик втратити співпрацю з МВФ, пояснює старший аналітик Concorde Capital Олександр Паращій. Без МВФ призупиниться макрофінансова допомога від ЄС, співпраця зі Світовим банком, деякі програми Європейського банку реконструкції та розвитку. В результаті, за оцінками Олександра Паращія, країна може недоотримати близько 2,5 млрд дол. "Основний фактор - наші відносини з МВФ. Просто на МВФ" зав'язані "великі очікування щодо припливу валюти", - відзначає експерт.

У той же час виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що співпраця з МВФ при позитивному сценарії в цьому році коштує Україні близько 5 млрд дол. (Якщо відносини і з Фондом, і з іншими партнерами буде розвиватися за оптимістичним сценарієм). Крім того, співпраця з МВФ підтверджує спроможність України на зовнішніх ринках, що дозволяє Україні знаходити і інші джерела кредитних коштів.

Олег Устенко прогнозує, що в 2018-му реально утримати курс до 30 грн / дол. до кінця року. При цьому в Concorde Capital вважають, що без МВФ може бути різкий стрибок до 29-30 грн / дол, а найбільш вірогідний сценарій - середній за рік курс 29 грн / дол.

Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд також вважає, що без МВФ українців може очікувати значна девальвація. "Україну чекають виплати в 7 млрд доларів в цьому році, наскільки нам відомо. Можливо, трохи більше. І якщо в України не буде достатніх резервів, ми можемо побачити значну девальвацію", - попередив економіст.

Навіть якщо Україна отримає кредит від МВФ, це всього лише тимчасове вирішення проблеми. Головне завдання - збільшити обсяг зовнішніх інвестицій і ліквідувати негативне сальдо торгівельного балансу. В такому випадку співвідношення попиту і пропозиції валюти покращитися, а на курс гривні більше не будуть впливати транші МВФ.

Економісти відзначають і вплив сезонних чинників. Традиційно влітку, в зв'язку з високими експортної виручки аграріїв, гривня значно зміцнюється, а вже восени, з початком опалювального сезону, гривня знову впаде.

На що впливає курс долара

Українці заробляють і витрачають в доларах, але від курсу національної валюти залежать ціни майже кожного п'ятого "популярного" товару або послуги. Так, до валюти "прив'язані" 20% цін у споживчому кошику. І це не тільки імпортовані продукти харчування і техніка.

Так, 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари і тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином вирости може і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники.

Безпосередньо до валюти прив'язані і ціни на нерухомість, машини. Для прикладу, автомобіль вартістю трохи більше 10 тис. дол. На даний момент можна купити за 270 тис. грн, а вже до кінця року, якщо закладений в бюджет прогноз реалізується, вже за 300 тис. грн. При цьому якщо МВФ офіційно припинить відносини з Україною, такий курс можливий вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав про те, що в Раді прогнозують отримання кредитного траншу від МВФ вже в кінці весни. Правда, головні рекомендації Фонду, в тому числі і підвищення тарифу на газ, до сих пір не виконані.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Курс валют
Особи
Олександр ПаращійОлег УстенкоАндерс Аслунд
Місце
Україна
Об'єкти
доларгривня
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