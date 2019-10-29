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29 жовтня • оновлено в 05:00
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"Гривня може зміцнитися": експерти пояснили, яким буде курс долара в 2020 році

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В Україні експерти прогнозують, що курс долара в 2020 році буде коливатися в районі позначки 27 грн/$.

Водночас існують умови, при яких гривня може зміцнитися вище цього рівня, повідомляє "Апостроф".

"Це і відкриття ринку землі, і прозора приватизація, і нормальний запуск концесійного законодавства, і, звичайно ж, судова і податкова реформи – тобто, все, що було заплановано", – заявив аналітик Андрій Шевчишин.

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За його словами, в цьому випадку, можливий інвестиційний бум, який перекриє дефіцит зовнішньоторговельного балансу навіть при рецесії світової економіки.

Експерт Максим Пархоменко також не виключає більш оптимістичного сценарію для гривні.

Він зазначив, що курс багато в чому залежатиме від розміру облікової ставки Національного банку, а також від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"У випадку, якщо ми підпишемо договір з МВФ (за новою програмою), можна очікувати припливу коштів до наших бондів і зростання обсягів економіки і це дозволить гривні зміцнитися до позначки в 24 грн/$", – резюмував Пархоменко.

'Гривня може зміцнитися': експерти пояснили, яким буде курс долара в 2020 році

Експерти прогнозують, що курс долара в 2020 році буде коливатися в районі позначки 27 грн/$

Експерти прогнозують, що курс долара в 2020 році буде коливатися в районі позначки 27 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют НБУ долар євро
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