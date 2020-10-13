Гетманцев розповів, як зміниться курс долара до кінця року

Борис Бондар
Борис Бондар
Економіка
2,1 т.
Гетманцев розповів про курс долара до кінця року

Немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн цього року навіть за нинішнього рівня інфляції.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Незважаючи на інфляцію, гривня досить стабільна.

"По-перше, пік виплат ми пройшли. По-друге, у нас немає жодного макроекономічного показника, який би свідчив про тиск на гривню", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що друкувати національну валюту Нацбанк точно не буде.

"Жодних підстав говорити, що курс буде стрибати, немає. У чому тут є нюанс? НБУ не таргетує курс, не таргетує інфляцію. За його підрахунками, інфляція у нас 4,5% до кінця року. Це не катастрофа. І це абсолютно не матиме якогось катастрофічного впливу на курс. І НБУ, давайте віддамо йому належне, дуже швидко реагує на волатильність на валютному ринку", – сказав нардеп.

Також він зазначив, що коливання курсу гривні відбуваються, але для цього є різні причини.

"НБУ компенсує їх валютними інтервенціями. Тому вони з цим дуже професійно впораються", – запевнив Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом подорожчає з 28,28 до 28,4 грн/$. Такий прогноз озвучила більшість опитаних аналітиків. Після значної девальвації гривня поступово коригує свої позиції.

УкраїнаКурс валютдоларгривняДанило Гетманцев