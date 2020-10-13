Гетманцев розповів, як зміниться курс долара до кінця року

Немає жодної підстави для стрибків курсу долара в Україні до 32-33 грн цього року навіть за нинішнього рівня інфляції.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Незважаючи на інфляцію, гривня досить стабільна.

"По-перше, пік виплат ми пройшли. По-друге, у нас немає жодного макроекономічного показника, який би свідчив про тиск на гривню", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що друкувати національну валюту Нацбанк точно не буде.

"Жодних підстав говорити, що курс буде стрибати, немає. У чому тут є нюанс? НБУ не таргетує курс, не таргетує інфляцію. За його підрахунками, інфляція у нас 4,5% до кінця року. Це не катастрофа. І це абсолютно не матиме якогось катастрофічного впливу на курс. І НБУ, давайте віддамо йому належне, дуже швидко реагує на волатильність на валютному ринку", – сказав нардеп.

Також він зазначив, що коливання курсу гривні відбуваються, але для цього є різні причини.

"НБУ компенсує їх валютними інтервенціями. Тому вони з цим дуже професійно впораються", – запевнив Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом подорожчає з 28,28 до 28,4 грн/$. Такий прогноз озвучила більшість опитаних аналітиків. Після значної девальвації гривня поступово коригує свої позиції.