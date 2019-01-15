Газ в Україні може подешевшати: озвучено умову

Відсутність добового балансування ціни газу є однією з головних причин його високої вартості. Зараз Україна працює в режимі місячного балансування.

Про це в ефірі ObozTV розповів енергетичний експерт Олексій Дубовський. Він пояснив, що сьогодні номінацію в "Укртрансгаз" трейдер може подавати тільки раз на місяць.

"Відповідно, це не дає можливості і часу для зміни ціни. А всі ці ризики трейдери закладають у вартість", – наголосив Дубовський.

Він нагадав, що всі європейські країни працюють у режимі добового балансування. Відповідно, там ціни змінюються в щоденному режимі.

"У першу чергу, це дає ринкові умови для всіх учасників. Відповідно, вища конкуренція, заходить багато інших постачальників і т.д.", – підвів підсумок експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з листопада зросли тарифи на газ, а з грудня - на опалення і гарячу воду. В середньому подорожчання може досягти 600 гривень у місяць.

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