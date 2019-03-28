Зеленський потрапив у скандал: журналісти знайшли незадекларовану 15-кімнатну віллу в Італії

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський не задекларував 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі.

Про це йдеться в розслідуванні Слідство.Інфо. Так, за даними журналістів, у 2017-му італійська фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього вона заплатила 3,8 млн євро.

У своїй декларації зазначену нерухомість кандидат не згадав. Зеленський вказав наявність чотирьох квартир у Києві, заміського будинку, квартири в Ялті і Великобританії.

"Чи буває Зеленський на тосканській віллі, невідомо. У його Instagram вдалося знайти лише одне фото з невідомого італійського містечка, датоване 9 серпня 2017-го. До того часу сім'я Зеленського, швидше за все, вже володіла віллою у Форте-дей-Мармі", – пише видання.

Форте-дей-Мармі розташоване в регіоні Тоскана, на узбережжі Тірренського моря за 90 кілометрів від Флоренції. "Десять років тому, коли серед російських багатіїв з'явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією", де мільярдер Олег Дерипаска наймає учителем тенісу для своїх дітей світового чемпіона Євгенія Кафельникова. Де також регулярно швартується яхта власника "Челсі", російського мільярдера Романа Абрамовича. І де їздять Rolls Royce та Bentley з російськими номерами", – зазначається в публікації.

Слідство.Інфо звернулася до Володимира Зеленського з питанням, чому ця нерухомість не згадується в декларації кандидата, незважаючи на те, що він із дружиною – кінцеві бенефіціари фірми San Tommaso SRL, яка володіє майном у Форте-дей-Мармі. У відповідь прес-служба кандидата повідомила: "декларація кандидата заповнена у повній відповідності з чинним законодавством України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка, в трійку лідерів передвиборчої гонки входять Зеленський, Порошенко і Тимошенко.

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