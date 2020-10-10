Мікрокредити українцям видаватимуть по-новому: без 0% і з максимальним штрафом

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить нові правила на ринку мікрокредитів. Документ набуде чинності вже з січня 2021 року. Нові правила не тільки обмежать максимальний штраф за затримку платежів, а й зобов'яжуть надавати правдиву інформацію в оголошеннях.

Про те, як змінилися правила і чому їх потрібно було міняти – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Оманливі кредити

Особливість кредитів "під 0%" – така ставка може діяти тільки перші кілька днів, тиждень. Якщо ж підрахувати річну або навіть місячну ставку, виявиться, що доведеться переплачувати сотні, а то й тисячі відсотків.

Деякі кредити доходять під 1702% річних. Українців спокушають нібито привабливими умовами, гроші дають усім, навіть безробітним, а потім включають "лічильник" і залучають колекторів.

Згідно з новими правилами, вже з 1 січня буде заборонено вказувати ставку в 0%, 0,01%. Усі кредитні організації повинні заробляти. Вони не дають кредити просто так і не повинні вводити клієнтів в оману. Також закон зобов'яже їх:

вказувати справжню кредитну ставку;

умови кредитування, зокрема всі штрафні санкції;

називати приблизну вартість усього кредиту з урахуванням відсотків.

Як розповідає OBOZREVATEL Володимир Мазуренко, який кілька років працював кредитним експертом в одному з українських банків: відсутність жорстких правил, вимог до розміщеної реклами та інформації – одна з головних причин кризи, яка сталася на ринку мікрокредитування.

"Ніхто вам не назве рівень неповернень у мікрофінансових організаціях. Але я запевняю, що це може бути до 70%. Гроші видаються просто онлайн, нічого не перевіряють, ні на що не звертають уваги. А потім боржників починають тероризувати. Такі обмеження – абсолютно правильний крок", – упевнений експерт.

У 2019 році середня сума кредиту фізичної особи становила 3711 грн. З нею не потрібно надавати жодної інформації. Гроші брали, а потім стикалися з низкою проблем, розповідає керівниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку Ольга Лобайчук.

"Оскільки вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних – нерозуміння повної вартості кредиту і санкцій у разі прострочення, які могли збільшити борг людини в десятки разів", – говорить Лобайчук.

Штрафні санкції обмежать

Зараз у деяких компаніях можна взяти 2 тисячі гривень, а через рік, з урахуванням усіх штрафних санкцій, пені та відсотків, повернути вже 34 тис. грн. За новими правилами максимальна сума штрафу та пені не зможе бути вищою двох розмірів позики. Тобто 4 тисяч гривень.

"Після того, як закон набуде чинності, з'явиться максимальна планка штрафів і пені – подвійна сума кредиту. Водночас таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін (навіть якщо така умова передбачена в договорі). Також закон передбачає, що в разі прострочення ставка за мікрокредитом може змінюватися в гіршу для клієнта сторону. До набуття чинності цього закону Національний банк повинен привести у відповідність свої нормативно-правові акти", – розповідають у Нацбанку.

Володимир Мазуренко розповідає: нині система мікрокредитування влаштована так, що боржникам починають нагадувати про борги тільки після того, як уже почали нараховувати штрафи. Це робиться спеціально, щоб заробити на них.

"Є прошарок недобросовісних учасників ринку які, можливо, після таких обмежень зовсім повинні будуть міняти свою бізнес-модель. Вони просто заробляють на боргах. Обмеження, безумовно, повинні бути. Ми вже побачили, до чого призвели такі дикі умови", – зазначає Мазуренко.

Якщо оформити кредитну карту в будь-якому українському банку, розмір ставки буде в десятки разів меншим. Правда, у банках, найімовірніше, перевірять кредитну історію і переконаються, що клієнт зможе повернути гроші. А ось подібні "кредитні контори" мікрокредити видають усім підряд. Єдині дві умови – бути повнолітнім і мати український паспорт.