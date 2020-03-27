Як отримати від банку максимум і кого перевірять: ПриватБанк розкрив головні правила

Сучасний банк – фінансовий партнер, який не тільки примножує вклади і видає кредити, але і забезпечує здійснення всіх фінансових операцій. Про те, як налагодити надійне партнерство з банком, стати улюбленим клієнтом і забути про проблеми – читайте у спеціальному проекті OBOZREVATEL і ПриватБанку.

У першій публікації розповідаємо, чому вигідно користуватися послугами одного банку і чому фінансова установа просто зобов'язана добре знати свого клієнта.

Найголовніше:

Українські банки відповідають за законність і прозорість усіх операцій. Це, в першу чергу, – безпека клієнтів банку.

Банк має переконатися, що всі клієнти дотримуються законів і правил.

Банк – фінансовий партнер. Чим більше він про вас знає, тим більше вам довіряє.

Вигідніше користуватися послугами одного банку, а не одразу декількох.

Навіщо банку перевіряти операції і клієнтів?

Банк – це як великий корабель, на якому всі пасажири повинні дотримуватися простих правил. Наприклад, не шкодити оточуючим. Якщо не повернув кредит – вдарив по гаманцю кожного, хто вже на борту. Якщо намагаєшся провернути тіньову схему, хочеш обдурити не тільки банк, але і піддаєш ризику всіх клієнтів.

У кожному банку є свій фінансовий моніторинг. Він як рефері у грі – стежить, щоб всі грали за правилами, і не допускає небезпечних дій. Підозріло велика угода, спроба вивести гроші або обдурити банк – все це зобов'язаний припиняти фінансовий моніторинг.

Україна поступово удосконалює правила фінансової безпеки. Хороший приклад для цього – країни ЄС. До речі, цього вимагає і новий закон "Про фінансовий моніторинг", який найближчим часом вступить у силу.

І як це на мене вплине?

Контроль потрібен для того, щоб убезпечити клієнтів. Напевно, перш ніж здійснити операцію з новим партнером, ви хочете дізнатися, з ким він працював до цього, чи виконував всі свої зобов'язання, чи не зривав домовленості. Так само діє і банк.

Все, що від вас потрібно, – тримати банк в курсі своєї ситуації. Оновлювати документи, якщо щось змінюється, підтверджувати джерела доходу, наприклад, якщо матеріальне становище різко змінилося.

Фінансова установа має контролювати і за необхідності аналізувати:

дуже великі переклади

сумнівні операції

високі розміри надходжень не відповідають соціальним статусом (ви студент, але вам на рахунок надходять сотні тисяч – це вимагає вивчення).

Контрольні заходи банку спрямовані на те, щоб діяльність частини клієнтів (ймовірно недобросовісних) не несла ризиків для усіх клієнтів, що обслуговуються в організації, і не ставила під сумнів виконання банком своїх зобов'язань.

Хочу бути надійним партнером банку. Що робити?

Перше – користуйтеся послугами одного банку. Якщо ви отримуєте свій дохід на рахунок в тому банку, через який робите переклади, швидше за все, нічого підтверджувати не доведеться.

Більш того, тоді буде простіше отримати кредит на більш вигідних умовах або скористатися додатковими сервісами. Чим більше банк знає про ваші фінанси, тим краще підбере для вас умови і зрозуміє ваші потреби.

Будьте "живим" клієнтом. Іноді потрібно оновлювати інформацію про себе, відправляти на прохання банку ксерокопії паспорта, ідентифікаційного коду або інших документів (наприклад, у ПриватБанку це можна зробити навіть через онлайн-додаток Приват24). Завжди відповідайте на запити банку.

Слідкуйте за своєю репутацією. "Репутація" кожного клієнта відображається не тільки в кредитній історії.

Кредитна історія, на поточний момент, – найвідоміший приклад того, як дії клієнта (наприклад, несвоєчасне погашення кредиту) може відібитися на відносинах банку і клієнта.

Але також операції за рахунком можуть викликати питання до репутації: якщо джерела доходу не прозорі, якщо багато операцій проходить за рахунком транзитом, якщо істотна сума доходу виводиться з рахунку в готівку тощо. Подібні дії можуть привести до необхідності відповісти на питання банку і надати документи.

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