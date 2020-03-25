Карантин продовжили: українці визнали, що грошей вистачить на місяць

В умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Gradus, йдеться на її сторінці у Facebook.

Заощадження українців

В українців запитували, на скільки часу вистачить їхніх заощаджень, з огляду на можливість введення жорсткого карантину. Майже 60% повідомили, що у них є запаси приблизно на місяць (і менше).

Зокрема, близько 15% зможуть протриматися чотири тижні, близько 17% опитаних – два тижні. Майже 7% сказали, що їхніх заощаджень вистачить на кілька днів і менше.

Ще 16% заявили, що зможуть так прожити 1-2 місяці. А від трьох місяців до пів року в умовах жорсткого карантину зможуть витримати фінансово лише 7,5% українців.

Заощадження українців на карантині Gradus

При цьому у Києві та західних регіонах найбільша частка тих, хто може витримати жорсткий карантин довше одного місяця. А у східних областях половина опитаних у такому режимі зможуть протриматися не довше двох тижнів.

Заощадження українців на карантині Gradus

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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