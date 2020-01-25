В Україні сильно подорожчав долар: НБУ розкрив, скільки доведеться платити

В Україні курс долара з 19 по 25 січня виріс на 52 коп./$ до 24,52 грн/$.
Про це йдеться в даних Національного банку. Так, Після затяжних вихідних бізнес входить в звичайний режим. Відшкодований ПДВ витрачають на покупку долара. Крім того, валюта потрібна для закупівлі сировини і матеріалів.
Курс долара в Україні
Валюту також будуть купувати для того, щоб перевести кошти материнським компаніям за кордон у вигляді дивідендів. Зазвичай останнє відбувається під кінець року, але через свята (були небанківські дні) процес затягнувся.
Що буде впливати на курс долара:
бізнес починає закуповувати валюту з початком активного сезону;
Нацбанк викуповує долар для поповнення золотовалютних резервів;
у експортерів на руках велика кількість гривні – відшкодований ПДВ;
Мінфін розмістить облігації держпозики тільки в середині січня (тоді іноземні компанії будуть купувати гривню для покупки держборгу).
Аналітик Володимир Мазуренко впевнений: в січні тенденція розгорнеться на 180 градусів і вже незабаром вартість американської валюти подолає позначку в 24,5 грн/$.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародний валютний фонд прогнозував, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.
В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на 56 копійок.
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