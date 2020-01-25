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25 січня • оновлено в 09:56
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В Україні сильно подорожчав долар: НБУ розкрив, скільки доведеться платити

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В Україні курс долара з 19 по 25 січня виріс на 52 коп./$ до 24,52 грн/$.

Про це йдеться в даних Національного банку. Так, Після затяжних вихідних бізнес входить в звичайний режим. Відшкодований ПДВ витрачають на покупку долара. Крім того, валюта потрібна для закупівлі сировини і матеріалів.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Валюту також будуть купувати для того, щоб перевести кошти материнським компаніям за кордон у вигляді дивідендів. Зазвичай останнє відбувається під кінець року, але через свята (були небанківські дні) процес затягнувся.

Що буде впливати на курс долара:

  • бізнес починає закуповувати валюту з початком активного сезону;

  • Нацбанк викуповує долар для поповнення золотовалютних резервів;

  • у експортерів на руках велика кількість гривні – відшкодований ПДВ;

  • Мінфін розмістить облігації держпозики тільки в середині січня (тоді іноземні компанії будуть купувати гривню для покупки держборгу).

Аналітик Володимир Мазуренко впевнений: в січні тенденція розгорнеться на 180 градусів і вже незабаром вартість американської валюти подолає позначку в 24,5 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар курс валют
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