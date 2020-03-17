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17 березня • оновлено в 15:22
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Українців відправили на карантин: у соцстраху сказали, кому заплатять за "простій"

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В Україні людям, які через коронавірус знаходяться на лікарняному або у самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.

Рішення про це ухвалила Верховна Рада, повідомила голова Фонду соціального страхування України Олена Дума під час брифінгу у вівторок, 17 березня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лікарняний під час карантину

Лікарняний під час карантину

"Під час самоізоляції під медичним наглядом і перебування в лікарні для запобігання поширенню коронавірусу, Фонд соціального страхування компенсуватиме 50% заробітку. Документ, який проголосований Радою, дає право отримати допомогу за лікарняними застрахованим особам, на період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також у самоізоляції під медичним наглядом", – сказала Дума.

Вона додала, що зараз в Україні в терміновому порядку спрощується процедура отримання лікарняних.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
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