Українців відправили на карантин: у соцстраху сказали, кому заплатять за "простій"

В Україні людям, які через коронавірус знаходяться на лікарняному або у самоізоляції під наглядом медиків, соцстрах компенсуватиме 50% від зарплати.

Рішення про це ухвалила Верховна Рада, повідомила голова Фонду соціального страхування України Олена Дума під час брифінгу у вівторок, 17 березня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лікарняний під час карантину

"Під час самоізоляції під медичним наглядом і перебування в лікарні для запобігання поширенню коронавірусу, Фонд соціального страхування компенсуватиме 50% заробітку. Документ, який проголосований Радою, дає право отримати допомогу за лікарняними застрахованим особам, на період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також у самоізоляції під медичним наглядом", – сказала Дума.

Вона додала, що зараз в Україні в терміновому порядку спрощується процедура отримання лікарняних.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні на період введеного через коронавірус карантину почали за особливими правилами видавати і оплачувати лікарняні.

"Укрзалізниця" у зв'язку з карантином через коронавірус з 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги.

"Укрпошта" продовжує працювати в звичайному режимі – незважаючи на карантин. При цьому в роботу відділень компанія ввела деякі зміни.

Верховна Рада заборонила на період дії карантину і протягом 30 днів після його відміни штрафувати за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

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