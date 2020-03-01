В Україні підняли виплати для безробітних: як отримувати 8 тисяч в місяць

В Україні з 1 березня мінімальну виплату по безробіттю підвищили з 1630 до 1800 грн. При цьому максимальний розмір допомоги становить 8,4 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду сострахования. Щоб отримувати виплату по безробіттю відразу, потрібно звільнитися за згодою сторін. Якщо вказати причину "за власним бажанням", гроші можна буде отримувати тільки через три місяці.

"Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться в законі про соціальне страхування.

Виплати по безробіттю

Отже, максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі, хто працює. З заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один з яких – фонд по безробіттю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі кілька років в світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їх співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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