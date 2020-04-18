В ЄС не вистачає українських заробітчан: готові забирати чартерами і чекають на полях

У країнах Європейського Союзу не дивлячись на пандемію і карантин вже зараз заявляють про брак робочої сили. За останні кілька тижнів ЄС покинули мільйони заробітчан з України та інших країн. Тепер же роботодавці готові організовувати чартери для того, щоб повернути робочу силу назад.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У Німеччині вже відкриті ринки для сезонних робітників поки що з країн ЄС, перш за все Румунії та Болгарії. У Британії ж пішли ще далі, місцеві компанії організовують чартерні рейси. Перший літак недавно приземлився в лондонському аеропорту Станстед з 150 робітниками.

Британська профспілка фермерів (NFU) заявляє, що країні терміново потрібно до 70 тисяч сезонних робітників. Уряд Великобританії і благодійні організації намагаються привернути до тимчасової роботи на фермах студентів і тих, хто працював в закритих тепер барах, кафе і ресторанах. Аналогічне зростання інтересу спостерігається і на українських сайтах пошуку роботи.

Наприклад, на одному з сайтів є десятки вакансій в Нідерландах, Німеччині, Польщі, Естонії, Фінляндії. Оголошення датовані поточними числами. Серед популярних напрямків – збір спаржі, полуниці, помідорів, робота в полі. Тобто сфера сільського господарства не зупинилася, а фермери в Європі зацікавлені в нових людях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після масового повернення українських заробітчан додому через коронавірус польські підприємства зіткнулися з нестачею робочих.

З середини березня 2020 року в Україні через східний кордон Польщі повернулися 89 тисяч чоловік. Це працівники та студенти, які були змушені виїхати з ЄС через карантин.

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