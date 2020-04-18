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18 квітня • оновлено в 11:05
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В ЄС не вистачає українських заробітчан: готові забирати чартерами і чекають на полях

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У країнах Європейського Союзу не дивлячись на пандемію і карантин вже зараз заявляють про брак робочої сили. За останні кілька тижнів ЄС покинули мільйони заробітчан з України та інших країн. Тепер же роботодавці готові організовувати чартери для того, щоб повернути робочу силу назад.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У Німеччині вже відкриті ринки для сезонних робітників поки що з країн ЄС, перш за все Румунії та Болгарії. У Британії ж пішли ще далі, місцеві компанії організовують чартерні рейси. Перший літак недавно приземлився в лондонському аеропорту Станстед з 150 робітниками.

В ЄС не вистачає українських заробітчан: готові забирати чартерами і чекають на полях

Британська профспілка фермерів (NFU) заявляє, що країні терміново потрібно до 70 тисяч сезонних робітників. Уряд Великобританії і благодійні організації намагаються привернути до тимчасової роботи на фермах студентів і тих, хто працював в закритих тепер барах, кафе і ресторанах. Аналогічне зростання інтересу спостерігається і на українських сайтах пошуку роботи.

Наприклад, на одному з сайтів є десятки вакансій в Нідерландах, Німеччині, Польщі, Естонії, Фінляндії. Оголошення датовані поточними числами. Серед популярних напрямків – збір спаржі, полуниці, помідорів, робота в полі. Тобто сфера сільського господарства не зупинилася, а фермери в Європі зацікавлені в нових людях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після масового повернення українських заробітчан додому через коронавірус польські підприємства зіткнулися з нестачею робочих.

З середини березня 2020 року в Україні через східний кордон Польщі повернулися 89 тисяч чоловік. Це працівники та студенти, які були змушені виїхати з ЄС через карантин.

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Місце
Україна
Теги
робота в Німеччині заробітчани
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Когда то украинцы были инженерами, производили самолеты. А теперь сборщики клубники...
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кактусов Иван, и спаржи...
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Господи, уже Эстония с Латвией для хрюканов "богатым западом" стали. Пипец
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3
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
рашафашисты мрази, Ти тупенький ) Работать надо в своей стране ) И налоги платить . Пенсионерам с каких доходов пенсии выплачивать ?
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Кристина Cтефанова, идиотка, в Украине вседа было много людей из сел, которые умеют работать на полях. Украина, в том числе, и аграрная страна. А если за эту работу платят нормальные деньги, то почему человек не может поехать? В Украине можно заработать на полях такие же деньги за сезон сидя дома. Уже это все просчитывали. А в тех странах, где не хватает таких работников, просто ленивые люди, в отличии от украинцев, которые не боятся тяжелого труда. И "богатый запад" тут ни при чем.
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Економіка Особисті фінанси

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