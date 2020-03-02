Українців штрафуватимуть за кожен день прострочення по абонплаті за газ: у чому підступ

В Україні за новими правилами за кожний день прострочення абонплати за газ доведеться платити штраф в двократному розмірі. Карати будуть в тому випадку, якщо внести гроші після 20-го числа місяця, за який вноситься платіж.

Про це йдеться в ухвалених правилах НКРЕКП. Важливо враховувати, що нараховувати запізнення будуть не до того дня, як відправили виплати, а до того моменту, поки вони не будуть зараховані на рахунок постачальника комунальної послуги. З огляду на те, що місячний розмір абонплати, залежно від обсягів споживання і регіону, може досягати 300 і більше грн, місячна прострочення збільшить цю суму до 600 грн.

Українці мають право не вносити абонентську плату за тільки після розірвання договору з оператором ГРМ.

Розмір абонентської плати вважається виходячи із споживання за минулий рік (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го). Весь газ в кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020-го ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а в Росії – позбутися арбітражних позовів.

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