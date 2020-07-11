Українці за відпустку можуть отримати зарплату вище: як правильно оформити

В Україні відпустка надається зі збереженням зарплати, але тут є важливий момент: рахується оплата відпускних по-особливому. Якщо йти у відпустку на 5 днів (із понеділка по п'ятницю) зарплата буде меншою, якщо піти у відпустку на 7 днів (із понеділка по неділю) зарплата не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (із суботи по неділю), то зарплата буде вищою.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділить на кількість робочих днів 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки при зарплаті в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо в місяці 22 робочих дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні.

Відпочинок в Україні PIxabay

Так, працівник із такою зарплатою, який вирішив відпочити 7 днів і оформив собі відпустку на 5 робочих днів, за підсумками місяця отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку. Тобто в сумі зарплата в цьому місяці складе 9421 гривню, замість належних 10 тисяч. Якщо ж оформити відпустку на 5 будніх днів + два вихідних до відпустки + два вихідних після неї, то оплата відпустки складе вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць складе 10776 грн. Тобто заробіток збільшиться на 776 грн.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика показує, що продуктивність не губиться, а настрій співробітників поліпшується.